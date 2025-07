Il Rapid Vienna si tira fuori dalla corsa di mercato per Marko Arnautovic, free agent dopo le due stagioni giocate nell'Inter. Lo ha svelato il diesse Markus Katzer, parlando ai canali ufficiali del club austriaco "Vorrei sottolineare in anticipo che abbiamo avuto colloqui molto buoni, professionali e rispettosi sia con Marko Arnautović che con il suo management - la premessa del dirigente -. Era importante per me personalmente, e per noi come club, non perdere la possibile opportunità di ingaggiare uno dei migliori calciatori austriaci della storia recente. Era chiaro fin dall'inizio che, grazie alle sue qualità e alla sua reputazione nel calcio europeo, Marko sarebbe stato corteggiato da diversi club con un background finanziario più solido del nostro. La nostra priorità rimane quella di formare una squadra completa e forte il più rapidamente possibile per i primi impegni della prossima stagione. Pertanto, abbiamo concordato di interrompere le trattative. Ringraziamo Marko per il suo fondamentale interesse e gli auguriamo grande successo per la sua futura carriera. Sarà sicuramente il benvenuto come ospite qui a Hütteldorf".