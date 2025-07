Non c'è ancora accordo tra l'Inter e il Club Brugge per quanto riguarda il trasferimento in Belgio di Aleksandar Stankovic. Il nodo - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - resta quello delle prospettive future, tradotto: il valore del diritto di riacquisto in favore del club milanese.

L'Inter crede ciecamente nelle potenzialità del figlio di Dejan e, dopo l'ottima annata al Lucerna, è disposta a darlo via per ragioni di cassa ma senza perderne totalmente il controllo. In viale della Liberazione, dopo il faccia a faccia dell'altro giorno in sede, sono pronti a incassare i 10 milioni offerti dai belgi per il 19enne che in Svizzera ha giocato 40 partite segnando tre gol, ma occorrerà discutere ancora della eventuale recompra.

C'è da trovare la quadra su cifre e tempi. Il Bruges vorrebbe tenere la recompra più in alto possibile, diciamo sui 30 milioni, mentre l'Inter vorrebbe fissarla intorno ai 25 e garantirsi la possibilità di esercitarla su base biennale, sia alla fine della stagione che sta per scattare che al termine di quella successiva. Il lavoro continua...