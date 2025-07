L'Inter intende dare a Chivu una rosa il più possibile a quella definitiva già per il 26 luglio, giorno del raduno ad Appiano Gentile. Il primo obiettivo dei nerazzurri resta un difensore centrale.

Numericamente non ce ne sarebbe bisogno, ma è chiaro che l'età avanzata di De Vrij, Acerbi e Darmian non può non innescare riflessioni. Da qui la volontà di aggiungere un centrale anche senza cedere nessuno. Il nome in pole è quello di Leoni, per il quale sono stati stanziati 30 milioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Parma tiene alta l'asticella e non si smuove da quota 40: un segnale che nasconde l'idea di non voler cedere il giovane in questa sessione di mercato. Ma in casa nerazzurra sono convinti che le cose possano cambiare col passare del tempo e portano pazienza. Leoni è il preferito per diverse ragioni: qualità, età, passaporto e feeling con Chivu.

Esiste, comunque, un'alternativa e porta a De Winter del Genoa. Con i rossoblu se ne è parlato anche durante i dialoghi per Carboni: 25-30 milioni e l'affare si fa. "L’Inter gioca dunque su (almeno) due tavoli", assicura la rosea.