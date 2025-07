Dallo spazio posta di SportWeek, Luigi Garlando, rispondendo ad un tifoso interista, caldeggia l'acquisto di Ederson da parte dei nerazzurri in quanto, a suo dire, l'arrivo del brasiliano dall'Atalanta faciliterebbe la rivoluzione per Cristian Chivu: "Ci sono giocatori che fanno squadra da soli, per il raggio d'azione e l'abilità a legare i reparti in ogni zona del campo. Ederson è della stessa pasta di gente come Toninho Cerezo o Paulo Roberto Falcao. Attorno alla coppia Barella-Ederson sarebbe facile costruire la nuova Inter".