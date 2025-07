L'obiettivo di casa Inter, per la difesa è Giovanni Leoni. Lo ribadisce Sport Mediaset nell'edizione odierna parla appunto del difensore classe 2006 come pallino della dirigenza nerazzurra che però ha da superare lo scoglio dei 10 milioni di gap tra la richiesta e l'offerta. Il Parma è un osso duro, fa sapere SM e non si muove dalla richiesta di 40 milioni, cifra considerata però alta dalle parti di Viale della Liberazioni, dove l'offerta avanzata è di 30 milioni.

L'Inter spera che nel corso dei giorni i crociati abbasseranno le pretese, ma le numerose pretendenti non fanno dormire sonni tranquilli ad Ausilio e compagnia che hanno da tenere sotto controllo gli eventuali affondi di Liverpool e Tottenham, oltre che di Juventus e Milan.