L'Inter ha un'idea chiara: investire in difesa su Leoni. A fargli spazio - secondo il Corriere dello Sport - potrebbe essere Acerbi, soprattutto a causa della carta d'identità. Lui, più di De Vrij, sembra l'indiziato numero uno a lasciare vuota la casella in difesa che poi andrà a riempire il giovane difensore del Parma.

"Ovvio che fosse rimasto Inzaghi il problema non si sarebbe nemmeno posto. Ma con Chivu lo scenario è cambiato. Lo si è visto anche al Mondiale, con le 2 gare ciascuno disputate dall’italiano e dall’olandese. Significa che non ci sono più gerarchie prestabilite - si legge .. Attenzione, non è che le cose non abbiano funzionato nel triennio nerazzurro di Acerbi. Al contrario, i “galloni” del titolare se li è guadagnati con prestazioni eccellenti e annullando fior di centravanti. Tuttavia, arrivano momenti e situazioni in cui occorre prendere decisioni complicate".

La linea di Oaktree, d'altronde, è chiara: svecchiare e investire. E così non avrebbe grande senso sacrificare Bisseck: il tedesco, assieme allo stesso Leoni e all'imprescindibile Bastoni, potrebbe comporre il futuro pacchetto difensivo nerazzurro.