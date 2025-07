Va avanti la trattativa tra Inter e Club Brugge per Aleksandar Stankovic. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la cifra dell'affare è di 10 milioni, bonus inclusi.

Resta da definire ancora il prezzo sulla recompra in favore dell'Inter che non vuole perdere il controllo sul centrocampista figlio d'arte. Nessuna conferma al momento sulle cifre circolate in Belgio (si è parlato di una cifra di 28 milioni di euro).