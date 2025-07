I contatti tra il Galatasaray e il Napoli per Victor Osimhen proseguono a oltranza, ma la volontà dei turchi è di chiudere la trattativa. Motivo per cui, spiega oggi il Corriere della Sera, l'affare Hakan Calhanoglu resta in stand by, con l'attaccante nigeriano in cima alla lista delle priorità. Al momento lo stato delle cose è chiaro: l'Inter "aspetta il regista nel ritiro previsto per il 26 e tratta Asllani con il Betis", scrive il quotidiano generalista.