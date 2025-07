Per Francesco Acerbi è al momento da scartare l'ipotesi Al Hilal, intenzionato a puntare su profili più futuribili. Una strategia che potrebbe portare l'esperto difensore a restare all'Inter "con cui ha un contratto in scadenza 2026 mentre - si legge sul sito di SM - non trovano conferme le notizie di una clausola con la quale, pagando 500.000 euro, il club nerazzurro potrebbe risolvere unilateralmente il rapporto lavorativo lasciano il difensore libero di cercarsi una nuova squadra".