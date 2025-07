Continuano a susseguirsi i retroscena sull'operazione Aleksandar Stankovic-Club Brugge. L'ultima novità è riportata dalla Gazzetta dello Sport, secondo la quale il figlio d'arte oggi si è allontanato un po’ dalle Fiandre. Gli emissari del club belga sono disposti a spendere circa 10 milioni per arruolarlo e per l'Inter la cifra sarebbe anche ritenuta idonea per dare l'assenso al trasferimento, ma a mancare è un altro tassello, ovvero quello della recompra che i nerazzurri vogliono a tutti i costi: il Brugge vorrebbe tenerla più in alto possibile, intorno ai 30 milioni, mentre per l’Inter dovrebbe galleggiare intorno ai 25.

Ma soprattutto, il club vicecampione d'Europa vuole tenere un diritto di riacquisto su base biennale, come avvenne a suo tempo per Giovanni Fabbian col Bologna. Tale opzione, quindi, sarebbe esercitabile sia alla fine della stagione 2025-26, la prossima, che al termine del 2026-27. Serviranno nuovi aggiornamenti tra le parti, per una trattativa che visti i presupposti è ben lungi dal trovare una definizione rapida.