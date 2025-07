C'è anche il nome di Nicholas Bonfanti sui taccuini dell'Inter per la formazione Under 23. Per l'attaccante soprannominato lo Squalo, che ha vissuto l'ultima stagione a metà tra il Pisa e il Bari, sarebbe un ritorno visto che è cresciuto proprio nelle giovanili nerazzurre. Secondo il portale pisano SestaPorta.News, Bonfanti, sotto contratto coi toscani neopromossi in Serie A fino al 2027, piace anche al Catanzaro del suo ex tecnico Alberto Aquilani.