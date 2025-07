Dopo l'indiscrezione venuta alle cronache un paio di giorni fa che vede il Cagliari un serio candidato alla corsa per Sebastiano Esposito, L'Unione Sarda parla di trattativa del club rossoblu con l'Inter ancora in una fase embrionale, pur avendo le dirigenze gettato le basi per un accordo. Le soluzioni al vaglio sono due.

La prima opzione è il classico prestito con diritto di riscatto; la seconda, più ambiziosa e impegnativa, è l’acquisto a titolo definitivo. Si parla di una cifra intorno ai 7 milioni di euro ai quali andrà aggiunta una percentuale sull'eventuale futura rivendita. La trattativa è nella fase iniziale, ma l’interesse del Cagliari è concreto.