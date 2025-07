Intanto l'Inter si adopera per piazzare qualche esubero e raccogliere un tesoretto. Come spiega la Gazzetta dello Sport, 8 milioni dovrebbero arrivare dal Sassuolo per Buchanan; 7 dal Cagliari per Seba Esposito; 10 dal Club Brugge per Ale Stankovic.

Ieri il club belga si è palesato a Milano e ha messo sul tavolo una proposta ufficiale per il figlio di Dejan, con l'Inter che si terrebbe il diritto di riacquisto. Dopo l'ok di Oaktree, si passerà all'incasso.

Capitolo Calhanoglu: la situazione al momento è bloccata, anche se la Gazzetta non mette la parola 'fine'. Servono almeno 25 milioni che il club turco ora non può spendere. Oggi Calha è più vicino a restare e, a meno che non sbuchino proposte da altri mercati, leggi Arabia, la fine sarà questa.