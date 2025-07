Sulla ThuLa è finalmente tornato il sereno. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport che riavvolge velocemente il nastro sul terremoto abbattutosi sull'Inter nell'immediato post-Mondiale per Club con le dichiarazioni di Lautaro Martinez che hanno fatto da grande scossone iniziale e che, rincarate da quelle di Marotta, la risposta social di Calhanoglu e il like di Thuram al post del turco, rischiavano di far scoppiare una vera e propria bomba che però è stata disinnescata.

E se "un 'mi piace' ad un post rischia di causare un mezzo terremoto, altrettanto potente è la forza di un commento" e quel "fai attenzione che non sai nuotare" del Tikus sotto un post del capitano ha funto da detonatore "e così, pace fu. Lautaro e Thuram, una volta smaltita la delusione Mondiale, si sono parlati e ognuno ha chiarito la propria posizione. Non c'è stata bisogno di alcuna mediazione: né del tecnico Chivu, né del presidente Marotta, né di qualcuno all'interno della società" racconta la Gazzetta dello Sport che parla di semplice necessità di far sbollire la rabbia e tornare alla normalità.

"È andata precisamente così - continua la Rosea -. Sul gruppo WhatsApp della squadra, qualche giorno dopo il 30 giugno (data di Inter-Fluminense) sono tornati a circolare messaggi, foto, rispettive novità. All'interno del gruppo della squadra si parla un po' di tutto, ma più del resto di recente è tornato di moda il tema scudetto: dopo averlo perso nella corsa contro il Napoli non senza rimpianti, l'obiettivo di tutti è tornato quello. Arrivare davanti a tutti in Serie A, cercando chiaramente di raggiungere il massimo anche in tutte le altre competizioni che l'Inter disputerà nella prossima stagione, ma soprattutto lì". Tornare campioni d'Italia è l'obiettivo numero uno, obiettivo che però senza il solito feeling tra Lautaro e Thuram si complicherebbe, ma il rischio di una ThuLa in crisi non c'è più: su una delle coppie più belle del campionato italiano è tornato il sereno.