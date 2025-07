Il rinnovato Cagliari di Piscane ha necessità di sfoltire la rosa, con qualche cessione di pezzi pregiati, ma intende anche assestare qualche colpo in entrata. Nelle ultime ore, in particolare, il nome caldo per l'attacco è quello di Sebastiano Esposito, in uscita dall'Inter dopo un fruttuoso anno in prestito a Empoli.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'Inter vorrebbe venderlo a 7 milioni, mentre i sardi, senza prima una cessione importante, mirano a un prestito.