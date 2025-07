L'ex portiere Simone Braglia, interpellato da TMW Radio, si è soffermato sul progetto del Como di Fabregas. Di seguito la sua analisi valutativa: "Io lo vedo in Europa League. La società vuole stabilire le basi lì, la società utilizza il calcio ma si muove anche su altri piani sul territorio. Fabregas ha rifiutato una big come l'Inter per restare al Como. Io sono molto ottimista".