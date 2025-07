Il futuro di Kristjan Asllani resta da decifrare, ma con tutta probabilità non sarà in Spagna. Nelle ultime settimane si è fatto avanti il Betis Siviglia, destinazione respinta dall'albanese "sia per l'offerta troppo bassa del club spagnolo, sia perché poco gradita al giocatore", riferisce SportMediaset.

La situazione è dunque in fase di stallo: l'ex Empoli vorrebbe rimanere in Serie A, con Bologna e Fiorentina tra i club che hanno mostrato interesse. La volontà dell'Inter è di cedere il giocatore a titolo definitivo.