Sono diversi gli esuberi da piazzare in casa Inter. Esuberi che, tutti insieme, possono produrre un tesoretto che poi Marotta e Ausilio intendono investire in un solo colpo: Giovanni Leoni. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport. In questo modo, non ci sarebbe nemmeno la necessità di sacrificare Bisseck, ma si dovrebbe solo fare spazio in rosa (magari con l'addio ad Acerbi). Il Parma fa muro, ma davanti a 30-35 milioni sul tavolo la resistenza potrebbe sgretolarsi.

I nomi in uscita sono diversi: Ale Stankovic, Seba Esposito, Asllani, Buchanan, Taremi e Palacios. In particolare dai primi tre potrebbero arrivare denari freschi e copiosi, stimati in circa 35 milioni. Quella dell'albanese sarebbe la cessioni più remunerativa: la valutazione è di 18-20 milioni, sfumato il Betis restano Bologna e Fiorentina interessate.