In questi giorni Valentin Carboni si sta godendo un po' di riposo in vacanza, ma al rientro dalle ferie il talento classe 2005 dell'Inter potrebbe sbarcare direttamente in Liguria, dove ad attenderlo c'è il Genoa. Il Grifone è vicino all'accordo con il club nerazzurro per il prestito secco con bonus in base alle presenze.

L'affare sembra sempre più vicino alla fumata bianca, tanto che - scrive l'edizione di Genova de La Repubblica - è probabile che l'argentino "possa aggregarsi al gruppo negli ultimi giorni del ritiro o alla ripresa in vista del triangolare ad Oviedo di fine mese".