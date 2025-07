Luca Marchegiani, parlando nel corso di 'Calciomercato - L'Originale', ha espresso il suo punto di vista sull'Inter e sulle difficoltà incontrate negli ultimi tempi: "Quanto è successo all'Inter negli ultimi tempi è stato paradossale. Sembrava una squadra totalmente in gestione, che aveva preso quelli che si ritenevano i migliori parametri zero, e alla fine non ha vinto nulla; la stagione non può essere considerata positiva. Adesso è complicato, perché con la partenza di Simone Inzaghi e col nuovo allenatore si può pensare ad una squadra da ricostruire. Io non penso sia così, perché continuo a pensare che coi giocatori che ha l'Inter può fare un campionato di vertice. Però se vuoi rinnovare con questo tipo di giocatori non è facile, perché il mercato non è semplicissimo a meno che non ti privi di giocatori importanti ma sarebbe un passo sbagliato. Poi ci sono queste situazioni da chiarire, anche se per me nulla è irrisolvibile. Anzi, per me la questione Lautaro Martinez - Hakan Calhanoglu è già risolta".