Bonny è arrivato, Pio Esposito resterà e, di conseguenza, sono praticamente nulle le possibilità di vedere Hojlund con la maglia dell'Inter nella prossima stagione (ma potrebbe comunque tornare in Serie A: occhio alla Roma del mentore Gasperini).

In uscita, invece, c'è Mehdi Taremi, come conferma il Corsport. I nerazzurri sperano di racimolare 8-10 milioni dalla cessione dell'ex Porto, in modo poi da avere spazio e forze per tesserare un giocatore con caratteristiche diverse da quelle presenti in rosa. Un elemento offensivo più dinamico e versatile.