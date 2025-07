Dopo essere rimasto bloccato in Iran a causa della guerra, Mehdi Taremi potrebbe tornare in Italia solo per fare le valigie e ripartire da un'altra parte. L'attaccante non rientra più nei piani del club nerazzurro, che si sbarazzerebbe volentieri del pesante ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2027. Nelle ultime settimane, riporta La Gazzetta dello Sport, hanno chiesto informazioni Fulham, Nottingham Forest, Fenerbahce e soprattutto Besiktas. Che potrebbe anche prenderlo a costo zero permettendo così all'Inter di liberarsi dello stipendio dell'ex Porto.

"Dopo l'affaire Calhanoglu-Galatasaray, i club turchi hanno confermato per l'ennesima volta che non pagano cifre esagerate per i cartellini (Osimhen sarà un caso a parte) ma garantiscono agli obiettivi di mercato ingaggi elevati - si legge in uno stralcio del pezzo della rosea -. Un aspetto che in questo caso non infastidisce l'Inter come per Hakan: se qualcuno volesse affondare per Taremi, via libera. Marotta l'ha portato a Milano a parametro zero l'estate scorsa e sarebbe ben felice di liberarsi di un ingaggio sanguinoso, pur senza incassare un euro dal cartellino. Il Besiktas si muove, l'Inter attende".