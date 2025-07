Il Galatasaray mette da parte la pista Hakan Calhanoglu per concentrarsi su Victor Osimhen e lasciarsi alle spalle lo stop delle ultime ore. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano su X, il club turco avrebbe inviato una nuova proposta al Napoli: "Sul tavolo un corrispettivo di 70 milioni con garanzie bancarie per le rate, la decisione spetta ancora una volta al Napoli. Le trattative continuano", informa l'esperto di mercato.

