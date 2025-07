In casa Inter sembra pian piano tornare il sereno, come confermato dall'ultimo siparietto social tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram (RILEGGI QUI). E per la stagione che prenderà ufficialmente il via il 26 luglio con il raduno di Appiano è confermatissima la ThuLa così come sono confermati tutti gli altri big della rosa, assicura SportMediaset. Partendo ovviamente da Hakan Calhanoglu, protagonista del botta e risposta social con il capitano nerazzurro e al centro delle voci di mercato sul Galatasaray, scemate negli ultimi giorni.

La grande novità - riferisce l'emittente - è che "alla fine probabilmente resteranno tutti", con la virata del Gala su Osimhen che toglie la disponibilità di puntare sul regista turco. "Parlando con la società, Calha si starebbe convincendo a restare", riferisce SM. Per la gioia di Chivu, che potrebbe sostanzialmente ritrovare gran parte della squadra dell'Era Inzaghi.