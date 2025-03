Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-1 dell'Inter sull'Udinese.

"Che sofferenza, sembrava tutto in discesa dopo un primo tempo sontuoso. Nel secondo tempo è cambiato tutto con i cambi, soprattutto con quello tra Calhanoglu e Asllani. L'Inter si abbassa troppo con l'albanese. Alcuni non danno garanzie adeguate. Sommer ci ha salvato nel finale, con due grandissime parate. Contento per Arnautovic e Frattesi".