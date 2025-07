Il Barcellona monitora la situazione di Denzel Dumfries, ma per il momento la questione legata al terzino destro non è una priorità in casa catalana. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, per il momento Hansi Flick ritiene di essere sufficientemente coperto con Jules Koundé e l'adattamento di Eric Garcia, che ha fatto molto bene nel finale della scorsa stagione, pur essendo un difensore centrale.

Se i blaugrana si trovassero in una situazione più comoda di quella attuale per entrare sul mercato, tenendo conto anche che la regola dell'1/1 della Liga che prevede maglie un po' più larghe a livello di salary cap, non è prevista prima di metà agosto, allora si potrebbe pensare ad un nuovo ingresso. E il primo nome della lista resta quello del terzino neerlandese dell'Inter, mentre si vocifera anche di Vanderson e Marc Pubill.