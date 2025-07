Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'Associazione Italiana Calciatori esprime il proprio totale appoggio alla FIFPro che ha espresso una posizione dura nei confronti del Mondiale per Club: "L’AIC esprime pieno sostegno alla posizione critica espressa dal presidente della FIFPro Sergio Marchi nei confronti dell’organizzazione del nuovo Mondiale per Club da parte della FIFA e in generale del calendario internazionale", si legge.

Il comunicato si conclude così: "Ribadiamo la necessità di tutelare la salute e i diritti dei giocatori, e invitiamo la FIFA ad aprire un dialogo serio e trasparente con le associazioni dei calciatori rappresentate da FIFPro":