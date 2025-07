Non c'è ancora il calendario ufficiale delle amichevoli per quel che riguarda l'Inter, i cui giocatori sono attualmente in vacanza dopo una lunghissima stagione. Secondo quanto riportato da Il Giorno, però, è quasi certo che i nerazzurri di Chivu affronteranno un test in famiglia contro la nuova formazione dell'Under 23 nerazzurra.

La data è da definire, la squadra di Vecchi ha cominciato giusto ieri ad allenarsi e ancora mancano note ufficiali (bisogna attendere la ratifica della Lega Pro). Ma è già stato deciso che, dopo la prima settimana di lavoro ad Appiano e una seconda a Riscone di Brunico, al ritorno dalla montagna i ragazzi di Vecchi disputeranno un'amichevole con la prima squadra ad inizio agosto.