Saranno le norvegesi del Brann le avversarie dell'Inter Women di Gianpiero Piovani nella semifinale del Gruppo 3 di qualificazione alla prossima Women's Champions League, in programma a fine agosto e che saranno ospitate proprio dal club nerazzurro. L’altra semifinale del gruppo vedrà opposte Valur (Islanda) e Sporting Braga (Portogallo).

Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario:

Mercoledì 27 agosto 2025 Gara 1: ore 16:00 Gara 2: ore 20:30

Sabato 30 agosto 2025 Finale 3° - 4° posto: ore 11:00 Finale 1° - 2° posto: ore 17:00.

La squadra vincitrice accederà al terzo turno, che si gioca in formato andata e ritorno contro un singolo avversario. In palio, l’accesso alla fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. Chi si classifica secondo o terzo nel mini-torneo, così come chi viene eliminato nel terzo turno, accederà alla nuova UEFA Women’s Europa Cup, l’equivalente dell'Europa League per il calcio femminile.