L'Rb Lipsia non sembra avere fretta di vendere il proprio attaccante Lois Openda, visibilmente interessato ad ottenere un bottino consistente, nell'ordine dei 60-70 milioni di euro secondo alcuni media tedeschi. Tuttavia, l'Inter, il club maggiormente indiziato per l'eventuale acquisto del nazionale belga non sarebbe disposta a pagare più di 35 milioni di euro.



A monitorare la situazione, e soprattutto a sperare che l'operazione si possa concludere alla cifra più alta possibile, è il Lens, ex club di appartenenza di Openda, a causa di una clausola che prevede una percentuale sulla plusvalenza in caso di rivendita. Basti dire che un accordo intorno ai 50 milioni di euro non farebbe alcun bene al club dell'Artois, poiché otterrebbe solo una miseria.