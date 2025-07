Ieri altra giornata importante sul fronte Aleksandar Stankovic, con i dialoghi che sono ripresi tra l'Inter e il Club Brugge. Come conferma la Gazzetta dello Sport, Marotta non ha alcuna intenzione di perdere il controllo sul 19enne serbo, per cui l'idea è sempre quella di incassare ora 10 milioni ma tenersi una clausola di riacquisto per il futuro.

E qui si sta giocando la partita con i belgi: il Bruges vorrebbe tenere la clausola di riacquisto più in alto possibile, diciamo sui 30 milioni di euro circa, mentre l’Inter si è spinta fino a 25, ma vorrebbe sempre garantirsi la possibilità di esercitarla su base biennale, sia alla fine della stagione che sta per scattare che al termine di quella successiva. Dettagli, insomma. Secondo la rosea, presto arriverà l'accordo, con Stankovic che andrà a prendere il posto di Jashari.