Vacanze terminate per i calciatori del Parma che, divisi in gruppi, hanno iniziato ieri l'iter delle visite mediche di rito al poliambulatorio Gemini prima di sottoporsi a Collecchio ai test fisici e atletici sotto il controllo dell'Area Performance&Analytics del club ducale. Come riporta la Gazzetta di Parma, tra i giocatori presentatisi puntuali all'appuntamento c'era anche Giovanni Leoni, che resta in attesa di capire quello che sarà il suo futuro e se il pressing dell'Inter andrà a buon fine.

Oggi, intanto, è previsto nel tardo pomeriggio il primo allenamento al Mutti Training Centre agli ordini del nuovo tecnico Carlos Cuesta. Domenica, primo test con l'allenamento congiunto con l'Under 20 crociata di Nicola Corrent.