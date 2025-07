La trattativa tra Inter e Bruges per Aleksandar Stankovic continua a rimanere in una fase di stallo a causa del prezzo della recompra. Il club nerazzurro, come noto, non ha intenzione di perdere il controllo del centrocampista e vuole che il riacquisto sia fissato al massimo sui 25 milioni di euro, mentre i belgi non si schiodano dalla richiesta di 30. Lo riporta Sky Sport.

