Trattative in fase di rallentamenti quelle del Bruges con le squadre milanesi: complicatasi la pista Jashari, in uscita verso il Milan, e diversamente da quanto vociferato negli scorsi giorni presentatosi al ritiro, i belgi sono costretti ad attendere anche per l'affare in entrata legato ad Aleksandar Stankovic. Il motivo del rallentamento con l'Inter è spiegato da Sport Mediaset, che parla di trasferimento arenato per via di un cavillo legato alla clausola di riacquisto in favore dei nerazzurri.

Trovato l'accordo per 10 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, lo scoglio è la recompra sulla quale i due club stanno ancora discutendo. Il Bruges chiede una cifra importante per il riscatto, l'Inter dal canto suo era partita da 18 milioni, spingendosi fino a 25 milioni di euro, cifra oltre la quale non vuole spingersi. La partita dunque è momentaneamente in stallo. Serviranno nuovi confronti tra le società per superare le divergenze, chiosa SM.