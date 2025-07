"Mi aspetto una bella Serie A perché tutte si stanno rinforzando. Penso che il Milan ha solo il campionato e farà un ottimo campionato, l'Inter sempre l'Inter ma come tutti gli anni rimane favorita quella che ha vinto lo scudetto. E quindi il Napoli". Lo dice Marco Materazzi, commentando ai cronisti (compreso l'inviato di FcInterNews.it) la nuova Serie A a poco più di un mese dal via.

Che idea ti sei fatto sulle parole di Lautaro?

"È un gruopo sano, dopo 60 partite è normale che ci sia dello stess e dei chiarimenti che dovrebbero essere fatti all'interno dello spogliatoio. Quando poi ci si vede e ci si comunica torna tutto come prima. Non bisogna dimenticare i traguardi insieme".

Che scelta è Chivu?

"Bellissima, anche per il rapporto che ho con lui. È 20 anni che è all'Inter e sa cosa significa essere interista. È bravo e preparato e l'ha dimostrato prima facendo una gavetta importante con l'Inter, conosce benissimo l'ambiente. A Parma ha dimostrato, anche se in poco tempo, di sapere quello che cercava e quello che serviva alla squadra. Non dimentichiamo il risultato che ha fatto con il Napoli che non era facile e scontato per la salvezza e l'ha ottenuto in maniera importante. Poi è capita l'occasione, è stato un po' un fulmine a ciel sereno perché probabilmente non tutti si aspettavo l'uscita di Inzaghi. Ma per quello che offriva il mercato è la scelta migliore".

Leoni è pronto per l'Inter?

"Te la faccio io la domanda: secondo te se lo cercano Inter, Milan e Juve è pronto? Secondo me sì. Il vantaggio dell'Inter è che ha avuto Chivu come allenatore".

Come vedi il fatto che tante squadre hanno deciso di puntare su allenatori giovani?

"Io dico che la sorpresa è stata quella dell'uscita di Inzaghi, l'entrata di Chivu è stata una scelta ponderata visto quello che offriva il mercato. Il tecnico del Parma è molto giovane e ha fatto esperienza con Arteta, al Mondiale ho visto Maresca vincere contro una squadra come il PSG... io avrei preso tutti i miei soldi se avessi scommesso. Sono sincero, perché sembrava un PSG veramente irresistibile invece il Chelsea ha fatto la partita dal primo minuto e ha vinto meritatamente".

Come vedi Modric in Italia?

"Benissimo. L'ho visto al Mondiale e sa sempre cosa deve fare col pallone, gente così è sempre la benvenuta".

Sorprendente anche la scelta di Gattuso in Nazionale.

"Si è preso la responsabilità Gigi Buffon, l'ha sponsorizzato e ci ha messo la faccia. Bravo Gigi che mettendo la faccia ha fatto in modo che Rino avesse anche un grandissimo sponsor".

Vi state scrivendo nella chat del 2006?

"Sì ma per gli auguri di compleanno e non per parlare di Nazionale che è un argomento complicato. Visto che tutti gli americani mi hanno detto che aspettano l'Italia al Mondiale, mi auguro che si possa andare al Mondiale".

FcIN - Ci sono i margini per ricucire con Calhanoglu?

"Io non ho il suo numero, l'ho visto una volta. Sono cose che gestiscono loro: lui è molto importante per l'Inter, le cose si discutono faccia a faccia. Mi auguro che resti perché è un campione, penso che si possa chiarire guardando quello che si è fatto in questi anni: è troppo importante per poterlo sperperare in questa maniera".

FcIN - De Winter è da Inter?

"Penso di sì".