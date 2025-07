Intervistato da GR Parlamento per 'La Politica nel Pallone', il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è soffermato sulla proposta di riforma per i diritti televisivi del calcio: "Abbiamo inviato agli altri ministeri la prima bozza, un testo è uscito indebitamente, sarebbe bastata una telefonata per evitare la polemica. Si inizierà un confronto per gestire i diritti audiovisivi, sulla mutualità di sistema e sullo sviluppo delle infrastrutture perché lo sport che viene vissuto in TV deve coordinarsi con lo sport che viene vissuto dal vivo".

Passaggio anche sulla figura del commissario per gli stadi: "L’opinione pubblica verificherà nel tempo quanti impegni che ho assunto verranno rispettati, mi sia concesso il tempo per poterlo fare bene. Entro l’autunno del prossimo anno verranno indicati gli stadi, che saranno frutto dell’intraprendenza dei club, della collaborazione delle amministrazioni comunali e anche della capacità del commissario di armonizzare gli interessi e velocizzare l’iter amministrativo trovando anche il supporto degli strumenti finanziari che stiamo configurando con il Mef. Sarà un gioco di squadra".