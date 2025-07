L'assenza di Victor Osimhen nel giorno dei test medici del nuovo Napoli di Antonio Conte non è che l'ultimo caso di un 'ribelle' che agita la Serie A Nel pieno della trattativa fra Aurelio De Laurentiis e il Galatasaray per il trasferimento del centravanti in Turchia, il giocatore, spiega il Corriere della Sera, ha preferito trovare questa exit strategy per evitare il contatto con gli ex colleghi. Ma Osimhen non è l'unico protagonista di un'estate all'insegna del 'braccio di ferro': da giorni, Milan e Bruges non riescono a trovare la quadra per il passaggio in rossonero di Ardon Jashari, per il quale esiste una forbice tra domanda e offerta. Senza contare il caso Dusan Vlahovic-Juventus: l'attaccante serbo è atteso a Torino il 24 luglio, ma intanto lui sogna la risoluzione del contratto coi bianconeri col DG Damien Comolli che però ha risposto picche.

Non poteva mancare un riferimento alla questione Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco dell'Inter posta ogni giorno foto di allenamento intenso dalle vacanze. "Il quesito da un milione di dollari a cui nessuno ora può rispondere con certezza è: per quale club si sta preparando? Beppe Marotta e Piero Ausilio lo aspettano a Milano per il 23 luglio (tre giorni prima della ripresa della squadra), fiduciosi che poi il regista possa restare. Arriverà? Aspetterà che il Galatasaray, terminata la maratona Osimhen, alzi l’offerta rispetto a quella da 10 già respinta dall’Inter?".