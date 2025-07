Ospite negli studi de La Gazzetta dello Sport durante il podcat 'La Tripletta', Sebastien Frey analizza il mercato dell'Inter partendo dalla possibile permanenza dei big nella rosa nerazzurra: "L'Inter per me ha fatto un mercato molto intelligente, perché il primo acquisto importante è aver tenuto questi giocatori. Ovviamente non dureranno per anni, ma un'altra stagione ad alto livello, secondo me, la possono fare. E nel frattempo ragioni su dei giovani promettenti che hai in casa o su cui comunque decidi di investire per il futuro".

Il discorso si sposta poi tra i pali, con focus su Yann Sommer e Josep Martinez: "Mi viene anche da pensare alla situazione portieri. Io sinceramente Sommer lo terrei. È comunque un leader un po' silenzioso, molto carismatico e con tanta esperienza sapendo che dietro hai deciso comunque di investire tanto su Martinez, che secondo me può diventare un ottimo portiere. I segnali sono molto buoni".