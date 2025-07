L'Atalanta ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione, ma lo ha fatto senza il suo nuovo allenatore Ivan Juric, assente quest'oggi agli allenamenti. L'assenza dell'ex tecnico della Roma è dovuta a motivi di salute, in quanto, precisa il club orobico in un comunicato, Juric "è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottor Davide Panciera a seguito di una grave infiammazione delle vie aeree superiori, complicata da un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa”.

Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento con l’allenatore che dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni.