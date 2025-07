Detto della 'prelazione' che l'Inter si è garantita su Koni de Winter, l'obiettivo numero uno per la difesa rimane Giovanni Leoni, il giovanissimo talento del Parma ben conosciuto da Cristian Chivu. E l'Inter, riporta Tuttosport, potrebbe valutare l'idea di rinforzare la difesa con un braccetto oltre ad un centrale, per tutelarsi in caso di partenza di Yann Aurel Bisseck, il cui cartellino viene valutato dai nerazzurri 35 milioni, non a caso quanto il Parma chiede per Leoni, nella convinzione di consegnare a chi acquisterà il ragazzo un titolare per i prossimi quindici anni.

Bisseck, speiga il quotidiano, ha mercato in Premier, con l'Aston Villa che potrebbe farci un pensierino, e la sua cessione porterebbe a un’importante plusvalenza. Cessione che, secondo Tuttosport, "sarebbe dolorosa fino a un certo punto, alla luce del bilancio in chiaroscuro della sua prima stagione da titolare aggiunto (il tedesco ha alternato grandi prestazioni ad amnesie gravissime, ultima il mani da rigore con la Lazio che, di fatto, ha fatto perdere lo scudetto a Simone Inzaghi)". Oggi, infine, potrebbe essere il giorno buono per la chiusura di Sebastiano Esposito con il Cagliari, mentre rimane in ballo la questione Aleksandar Stankovic, per il quale manca l'intesa col Bruges sulla recompra: i belgi vogliono che sia a 30 milioni e valga per un anno, l’Inter la vuole biennale e più bassa, tra 22 e 25 milioni.