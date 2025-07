Non è escluso che avvenga già oggi l'annuncio ufficiale del passaggio al Genoa di Valentin Carboni, per il quale il club rossoblu ha trovato l'accordo per il prestito secco nelle ultime ore. Anche Il Secolo XIX conferma l'imminenza della chiusura dell'operazione, aggiungendo che non è da escludere che il giovane argentino possa anticipare il suo rientro dalle vacanze per mettersi subito a disposizione di Patrick Vieira raggiungendo i futuri compagni nel ritiro di Moena.

Visto che di fronte avrà molta concorrenza, Carboni, tornato in piena forma dopo il grave infortunio di qualche mese fa, non vuole perdere tempo e vuole farsi conoscere subito dai tifosi genoani, che intanto confermano la loro fiducia alla squadra sfondando il muro dei 24mila abbonamenti già sottoscritti.