Tra l'Inter e Openda, finora, ci sono stati contatti indiretti. Il nome del belga è uno di quelli nella lista di Ausilio per potenziare l'attacco e - come conferma oggi il Corriere dello Sport - se ne è parlato con il suo entourage, ma non con il Lipsia che ne detiene il cartellino.

Secondo il quotidiano romano, l'ex Lens sarebbe molto ben disposto ad ascoltare le eventuali proposte del club nerazzurro, con il palcoscenico Champions che fa gola e non poco. Un'apertura non banale che potrà tornare utile in caso di affondo concreto più in là.

Openda non si aspettava il settimo posto della passata stagione e, di conseguenza, un anno senza coppe. "Nella sua testa c’è il pensiero che possa trattarsi di un passo indietro. Di qui l’idea di valutare altre offerte. Nel caso, quella dell’Inter, gli garantirebbe non solo la Champions, ma gli metterebbe davanti pure una nuova sfida per la sua carriera, in un calcio diverso e stimolante come quello italiano, con l’opportunità di confrontarsi con due compagni di nazionale come Lukaku e De Bruyne. Ad ogni modo, tutto è ancora in divenire. E i tasselli a cui trovare posto non mancano. Come l’uscita di Taremi, che liberebbe il posto là davanti. Ma anche la disponibilità del Lipsia a trattare per una valutazione non superiore ai 30-35 milioni di euro", si legge.