Con l'Inter momentaneamente defilata, Richard Rios ha messo al momento in stand by il Nottingham Forest nonostante l'offerta da 30 milioni di euro avanzata nelle scorse ora al Palmeiras. Lo riporta Sportitalia, aggiungendo che il Benfica è pronto all'affondo per il colombiano dopo avere preannunciato una proposta che sfiorerà i 30 milioni (bonus compresi). Sullo sfondo c'è anche la Roma.

