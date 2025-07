Landry Chauvin, ex allenatore di lungo corso delle Nazionali giovanili francesi avendo allenato le selezioni Under 18, 19 e 20, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.it di Yoan Bonny, nuovo acquisto dell'Inter: "L’ho avuto in Nazionale, l’ho selezionato per la prima volta quando aveva 18 anni. È un ragazzo che ascolta tanto, che lavora sodo, che si è preso il tempo per costruirsi da quando ha debuttato nel calcio e può giocare in tutte e tre le posizioni d’attacco. Anche se ha giocato principalmente al centro dell’attacco al Parma, io l’ho fatto giocare anche sull’ala, in particolare al torneo Maurice Réveillon con l’Under 20".

Il discorso arriva anche a Marcus Thuram: "Oggi è importantissimo per il gioco della squadra, con e senza palla. Ha segnato gol importantissimi la scorsa stagione e sembra aver trovato un club all’altezza delle sue ambizioni. Quindi, ovviamente, se fossi io l’intermediario, cercherei a tutti i costi di tenerlo”.