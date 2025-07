Inter e Genoa ieri hanno perfezionato il trasferimento di Valentìn Carboni in rossoblu. Prestito secco per una stagione, con l’Inter che garantirà bonus alla controparte in base alle presenze dell’argentino, fino ad arrivare a un milione: oggi, come noto, potrebbe essere il giorno dell'ufficialità. Commentando l'operazione, Tuttosport spiega: "Quasi superfluo sottolineare come un po’ tutti in viale della Liberazione si augurino di pagarli quei soldi: vorrà dire che verrà restituito all’Inter un calciatore che finalmente ha potuto esprimersi con continuità dopo quanto avvenuto nell’ultima, disastrosa, stagione a Marsiglia, compromessa già a ottobre dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Carboni è tornato abile soltanto per il Mondiale per club quando con un gol sul gong ha regalato all’Inter la vittoria sui giapponesi dell’Urawa, mettendo in discesa la qualificazione agli ottavi di finale. Ora però Valentìn - che era già in pianta stabile tra i convocati della Selección - ha bisogno di giocare e l’Inter è andata sul sicuro, affidandolo alle sapienti mani di Patrick Vieira".

Con il Genoa, evidenzia il quotidiano, i rapporti sono ottimi e il prestito di uno dei gioielli più preziosi dell’argenteria nerazzurra pone l’Inter naturalmente in pole position su Koni De Winter, per il quale l'Inter vuole essere sempre aggiornata su eventuali movimenti, come vi abbiamo raccontato ieri (RILEGGI L'ESCLUSIVA) tramite contatti tra il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo procuratore.