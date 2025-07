Ha preso formalmente il via ieri, col primo allenamento ad Appiano Gentile, l'avventura dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi: si sono presentati nel centro sportivo nerazzurro svariati talenti in forza nell’ultima stagione alla Primavera, tranne i giocatori che hanno preso partite ad Europei Under 21 o al Mondiale per Club con la prima squadra. Era in gruppo Luca Di Maggio, nonostante la trattativa per il prestito dell’atleta al Padova.

Come riporta Tuttosport, le ufficialità dell’iscrizione al campionato di Lega Pro e pure del nome del team, ancora top secret sono attese per la prossima settimana.