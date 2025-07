Arturo Di Napoli, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato di Donnarumma, ma non solo. Focus comunque sul portiere del PSG: "All'Inter lo vedrei bene. E' uno dei tre portieri più forti al mondo. Ma se cerca serenità, a Milano non so proprio se la trova".

Juve, si parla di Hjulmand:

"Le cifre sono alte ma il mercato è questo. E' un buon giocatore, non è un fenomeno, è un centrocampista che forse non vale 40 mln. Servirebbe dare un freno però a certe cifre".