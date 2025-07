Leoni resta la priorità dell'Inter, ma il Parma non si smuove dalla richiesta altissima di 40 milioni e così i nerazzurri iniziano a guardarsi attorno. Come conferma il Corsport, occhio a De Winter: "Viale Liberazione tiene anche lui nel mirino (Leoni potrebbe anche essere lasciato un altro anno a Parma), tanto da aver chiesto al procuratore del difensore (anche lui di passaporto belga) di ricevere aggiornamenti su qualsiasi movimento attorno al suo assistito", si legge.

Con il Genoa, peraltro, i dialoghi in queste ore sono fitti anche per Valentin Carboni, a un passo dal prestito secco in Liguria. La valutazione di De Winter è già stata fatta: 25 milioni.