Pur non potendo firmare ufficialmente il suo contratto con l'Inter Under 23 fino a giovedì 24, quando ci sarà l'ufficialità dell'inserimento della squadra di Stefano Vecchi nella prossima Serie C, Giuseppe Prestia ha iniziato ad allenarsi coi nuovi compagni ad Appiano Gentile grazie al nullaosta del Cesena, club di provenienza dell'esperto difensore centrale.

Per sostituirlo, i romagnoli hanno puntato su una vecchia conoscenza del vivaio Inter, vale a dire Giovanni Zaro, in arrivo dal Modena. Secondo il Corriere Romagna, forse già in giornata o al massimo domani Zaro svolgerà le visite mediche e salirà ad Acquapartita per aggregarsi al ritiro del gruppo di Michele Mignani, che lo ha già allenato nel 2020-’21 in gialloblu. Zaro erediterà non solo il posto ma anche il numero 19 di Prestia.