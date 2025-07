La Fifa studia le misure anti-caldo in vista del prossimo Mondiale per nazionali del 2026, in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti. Secondo Cronache di Spogliatoio, infatti, diversi club si sarebbero lamentati per l'eccessivo caldo che ha caratterizzato alcune partite del Mondiale per club appena terminato.

Per questo motivo la Fifa starebbe pensando a due possibili novità: un doppio cooling break per tempo, al 15' e 30' nella prima frazione e al 60' e 75' nel secondo, oltre alla calendarizzazione alle 9 del mattino locali di alcune partite. In più, come già annunciato da Infantino, i match di giorno si giocherebbero prevalentemente negli impianti dotati di copertura totale.